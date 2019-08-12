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Строительство здания

Земли в отстающих регионах Узбекистана отведут под госнужды

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Какие именно регионы республики являются отстающими, определит Министерство экономики и промышленности по согласованию с кабмином.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Земли в городах и районах Узбекистана, отстающих в социально-экономическом развитии, будут отводить под общественные и государственные нужды. Соответствующие поправки предусмотрены постановлением кабмина республики от 9 августа, документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с ним, если район или город развиваются недостаточными темпами, земля там отводится в первую очередь для строительства социально значимых и инфраструктурных объектов.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Перечень городов и районов будет сформирован Министерством экономики и промышленности по согласованию с кабмином. 

Порядок отвода земли для бизнеса и градостроительства через электронный аукцион в данном случае применяться не будет.

Напомним, с 1 октября в Узбекистане инвесторы могут получать в долгосрочную аренду земельные участки несельскохозяйственного назначения.

В этом случае право постоянного владения участками для строительства объектов недвижимости: гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры реализуется через аукционы. 

Теги:
развитие, Экономика, земля, Узбекистан



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