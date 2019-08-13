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В Узбекистане открыли новое месторождение газа и нефти - видео

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Экономика
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Компания Epsilon приступила к строительству нового газопровода протяженностью 9,7 км для транспортировки газа на Мубарекский ГПЗ.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Узбекистане открыто новое нефтегазоконденсатное месторождение Бохористон. Об этом сообщает официальный сайт компании Epsilon, которая проводит работы на Мубарекском инвестиционном блоке.

Бурение поисковой скважины на месторождении начали еще 2 июня 2019 года. И вот уже через несколько месяцев поиск дал первые результаты. При испытании скважины получен приток нефти, конденсата и природного газа с дебитом 100 тыс. куб. метров в сутки.

"Полученный приток углеводородов и геологические данные свидетельствует об открытии в Узбекистане нового нефтегазоконденсатного месторождения Бохористон", - говорится в сообщении.

Компания продолжает поиски. Исследование скважины будет продолжено и дойдет до проектной глубины. Компания Epsilon приступила к строительству нового газопровода протяженностью 9,7 км для транспортировки газа на Мубарекский ГПЗ.

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Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях
Напомним, что Узбекистан намерен передать свыше 50 месторождений с падающей добычей нефти под разработку иностранным компаниям в виде риск-сервис контрактов. Председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова считает, что контракты с нераспределяемыми рисками – эта не новая форма сотрудничества для Узбекистана, а принцип, который уже использовался ранее.

Теги:
природный газ, газоснабжение, добыча газа, Газ, газ, месторождение нефти, месторождение, добыча нефти, Нефть



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