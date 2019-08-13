Как в Узбекистане получить землю под фермерское хозяйство

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане земли под фермерские хозяйства выделяются на основе двухэтапного конкурса, проводимого по решению хокима района, напомнило Министерство юстиции республики.

На первом этапе власти по балльной системе оценивают возможности претендентов. За специальность и образование "начисляют" от пяти до десяти баллов, за стаж работы в сельском хозяйстве — шесть-десять, денежные средства или имущество на расчетных счетах могут принести четыре-десять баллов, типы технических средств и их технические параметры — от одного до десяти.

Также учитываются следующие критерии: является ли претендент главой фермерского хозяйства или семейного подряда (четыре-десять баллов), руководителем и работником сельскохозяйственных кооперативов и других сельхозпредприятий и организаций (четыре-десять баллов). Имеет значение и то, есть ли у претендента совместное рекомендательное письмо Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель республики и Союза молодежи (десять баллов).

На втором этапе конкурса оцениваются заявка, бизнес-план и другие рекомендательные письма претендента (минимум — пять баллов, максимум — десять). Кроме того, претенденту устраивают своего рода экзамен: проводят беседу и задают вопросы про ведение и управление сельскохозяйственной деятельностью, чтобы оценить его знания и умения (десять баллов).

Ранее сообщалось, что в республике будет разработана программа развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения до 2025 года. В частности, в стране планируется наладить производство бюджетной сельхозтехники и создать собственный бренд.