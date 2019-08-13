Российский "Уралмашзавод" модернизирует обогатительную фабрику АГМК

На сегодняшний день в составе комбината действуют две медные обогатительные фабрики.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) и российский "Уралмашзавод" (УЗТМ) подписали контракт на модернизацию главной обогатительной фабрики, сообщила пресс-служба узбекского предприятия.

Согласно контракту, "Уралмашзавод" полностью заменит все технологические линии медной обогатительной фабрики на высокопроизводительное и энергоэффективное оборудование. В частности, будут использованы более прочные марки стали, новые материалы и специальные профили камер дробления, применены автоматизированные системы управления и контроля.

"Мы благодарны руководству SFI Management и АГМК за конструктивный подход к работе над проектом модернизации фабрики. SFI Management, скрупулезно рассмотрев все варианты, приняла оптимальное решение: с минимальными затратами и в сжатые сроки она проведет уникальную комплексную реконструкцию медной обогатительной фабрики. Современные технологии позволят в кратчайшие сроки решить основную задачу — сократить издержки и повысить производственные показатели", — отметил генеральный директор управляющей компании "УЗТМ-Картэкс" Ян Центер.

Всего в рамках контракта в течение года АГМК получит 20 единиц полностью автоматизированных дробильных комплексов, 30 грохотов и две шаровые мельницы. Переоснащение производства значительно снизит энергозатраты, трудоемкость работ, повысит качество продукта и производительность.

На сегодняшний день в составе комбината действуют две медные обогатительные фабрики. Они занимаются переработкой сульфидных медно-молибденовых руд месторождений Кальмакыр и Сары-Чеку, из которых, помимо цветных, извлекаются драгоценные и редкие металлы.

Работающее здесь оборудование морально и технологически устарело, оно не обладает необходимыми показателями по энергоэффективности и объемам удельной производительности. Поэтому было принято решение о коренной модернизации.

Алмалыкский ГМК — уникальный горнодобывающий комплекс, гигант цветной металлургии и одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород не только в республике, но и во всем Центральноазиатском регионе.

Комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление компании SFI Management Group.