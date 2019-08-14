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Линии электропередач.

"Узэнергоинспекция" отчиталась о взыскании более 6,5 млрд сумов долгов

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Жителей республики призвали к рациональному и честному использованию государственной собственности.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Более 6,5 миллиарда сумов взыскано с почти девяти тысяч потребителей электроэнергии по итогам технико-экономического перерасчета, сообщили в пресс-службе "Узэнергоинспекции".

Лампы накаливания
© Sputnik / Марина Лысцева
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"Речь идет о расчетах, связанных с так называемой реактивной энергией. Любой потребитель в процессе деятельности, связанной с электроэнергией, использует не только активную, но и реактивную энергию, за счет которой создаются необходимые для энергопроцесса магнитные поля", — говорится в сообщении.

В инспекции напомнили: у каждого юридического потребителя, имеющего установленную мощность энергопотребления 50 киловатт и более, должно быть специальное устройство, которое компенсирует возникающие у него реактивные мощности. 

"Именно отсутствие компенсирующего устройства у юридических потребителей и является причиной штрафов объемом свыше 6 миллиардов сумов", — отмечается в сообщении.

Чтобы предупредить негативные последствия таких нарушений, сотрудники "Узэнергоинспекции" только за последние три месяца отправили письма-указания более чем семи тысячам потребителей. Из них почти две тысячи последовали рекомендациям.

Теги:
Узбекистан, энергетика, электроэнергия, долги



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