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В Ташкенте c участием экспертов Газпромбанка прошел семинар Проектное и экспортное финансирование

Газпромбанк помогает узбекским фирмам освоить новые бизнес-инструменты

Компания SFI Management Group
Экономика
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Узбекские бизнесмены на недавнем семинаре узнали, как грамотно заключить контракт и обсудить детали договора.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Ташкенте c участием экспертов Газпромбанка прошел семинар "Проектное и экспортное финансирование". Об этом сообщает пресс-служба SFI Management Group. 

Специалисты российского банка раскрыли нюансы проектного и экспортного финансирования, а также рассказали об особенностях товарно-торгового финансирования и сделок под покрытие экспортно-кредитных агентств.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© Sputnik / Алексей Даничев
Газпромбанк готов помочь Узбекистану с модернизацией энергетики

В мероприятии участвовали представители крупнейших металлургических комбинатов Узбекистана.

"АГМК в настоящее время реализует несколько крупных инвестиционных проектов более чем на 3,5 миллиарда долларов, поэтому нам очень важно изучить современные методы и механизмы финансирования инвестиционных проектов для их продвижения в зарубежных банках и минимизации всевозможных рисков. В этом случае сотрудничество с кредитно-финансовыми организациями выступает в качестве одного из элементов защиты предприятия от различных неблагоприятных ситуаций ", – сказал начальник департамента Алмалыкского горно-металлургического комбината Камолитдин Салимов.

Он отметил, что прошедший семинар крайне важен для работников предприятия, которое сегодня активно присутствует на глобальном рынке продажи металлов.

Теги:
бизнес, Газпромбанк, Узбекистан



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