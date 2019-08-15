Газпромбанк помогает узбекским фирмам освоить новые бизнес-инструменты

Узбекские бизнесмены на недавнем семинаре узнали, как грамотно заключить контракт и обсудить детали договора.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Ташкенте c участием экспертов Газпромбанка прошел семинар "Проектное и экспортное финансирование". Об этом сообщает пресс-служба SFI Management Group.

Специалисты российского банка раскрыли нюансы проектного и экспортного финансирования, а также рассказали об особенностях товарно-торгового финансирования и сделок под покрытие экспортно-кредитных агентств.

В мероприятии участвовали представители крупнейших металлургических комбинатов Узбекистана.

"АГМК в настоящее время реализует несколько крупных инвестиционных проектов более чем на 3,5 миллиарда долларов, поэтому нам очень важно изучить современные методы и механизмы финансирования инвестиционных проектов для их продвижения в зарубежных банках и минимизации всевозможных рисков. В этом случае сотрудничество с кредитно-финансовыми организациями выступает в качестве одного из элементов защиты предприятия от различных неблагоприятных ситуаций ", – сказал начальник департамента Алмалыкского горно-металлургического комбината Камолитдин Салимов.

Он отметил, что прошедший семинар крайне важен для работников предприятия, которое сегодня активно присутствует на глобальном рынке продажи металлов.