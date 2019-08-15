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Производство цемента на заводе

АГМК поставит цемент для строительства социальных объектов в Афганистане

© Sputnik / Валерий Титиевский
Экономика
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Поставки будут осуществлять Джизакский и Шерабадский цементные заводы.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Алмалыкский ГМК подписал контракт на поставку высококачественного цемента в Афганистан.

Как сообщает пресс-служба предприятия, поставки цемента будут осуществляться с Джизакского и Шерабадского цементных заводов, входящих в структуру Алмалыкского ГМК. 

Узбекский цемент будет использоваться при строительстве инфраструктуры и социальных объектов в нескольких регионах Афганистана.

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Пресс-служба филиала МИСиС
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"Интерес афганских компаний к отечественному цементу обусловлен несколькими факторами. Во-первых, Шерабадский цементный завод сегодня является самым южным в республике предприятием, производящим подобную продукцию. Поэтому транспортные расходы и сроки по доставке цемента в Афганистан меньше, чем у других производств. Кроме того, промышленный объект расположен в центре логистического хаба, обладающего широким спектром возможностей по доставке грузов любыми видами транспорта", – отметили в пресс-службе.

Алмалыкский ГМК ранее уже поставлял цемент в Афганистан. Так, в рамках контракта, заключенного с трейдерской компанией Hamid Company LTD, была отправлена первая пробная партия серого цемента с Шерабадского цементного завода объемом в 960 тонн до станции "Мазари-Шариф".

Рабочие цементируют поверхность
CC0 / /pixabay
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Помимо этого, Алмалыкский горно-металлургический комбинат увеличивает свое присутствие на рынках соседних государств. Джизакский цементный завод уже экспортировал свыше 1599 тонн белого цемента в Таджикистан, 1280 тонн – в Кыргызстан, 512 тонн – в Казахстан и 147 тонн – в Туркменистан.

За первое полугодие комбинат отгрузил на экспорт 28 тысяч тонн цементной продукции более чем на 1,6 миллиона долларов.

На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике, а также комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.

Теги:
Экспорт, цемент, Кабул, Афганистан, Ташкент, Узбекистан, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"



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