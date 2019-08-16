В Узбекистане введут сразу три разных тарифа на электроэнергию

В скором будущем будет рассмотрена возможность дифференциации цен на электроэнергию по объему ее потребления: тариф базовый, пониженный и повышенный.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Новые приборы учета электроэнергии в Узбекистане имеют многотарифную систему, сообщает Минэнерго.

Как сообщают в пресс-службе, счетчики могут работать на учет электрической энергии в зависимости от времени суток, однако эта система пока не внедрена в Узбекистане.

Все дело в том, что на этапе внедрения "дневного" и "ночного" тарифов препятствует серьезная проблема - перебои в поставках электроэнергии.

"Если мы даем потребителю выбор потреблять энергию дешевле, то должны этот выбор подкрепить 24-часовой поставкой. Сейчас мы не можем дать потребителю "дорогую" и "дешевую" электроэнергию, поскольку из-за проблем в поставке этой электроэнергии мы обяжем его покупать "дорогую", - говорится в сообщении.

Тем не менее, в скором будущем будет рассмотрена возможность дифференциации цен на электроэнергию по объему ее потребления: тариф базовый, пониженный и повышенный. По мнению Минэнерго, это несколько усложнит систему расчетов, но одновременно с этим станет самым справедливым решением по отношению к потребителям.

Напомним, с 1 августа в Узбекистане цена на 1 кВт/ч электроэнергии увеличена на 45 сумов: с 250 сумов до 295 сумов.

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Согласно общедоступным данным, житель Узбекистана сегодня платит за электроэнергию 1,9% от заработной платы. Доля расходов за ресурс к зарплате жителя Азербайджана составляет – 2,6%, Грузии – 3,2%, США – 2,9%, Южной Кореи –3,8%, Германии и Индии –5,3%.

В Минэнерго посоветовали гражданам для снижения затрат на электричество уменьшить использование обычной лампочки в 26 кВт или эксплуатировать на час или полтора меньше в день кондиционер.