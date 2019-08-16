Строительство 32 микроГЭС признали нецелесообразным

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Ранее запланированное строительство 32 микроГЭС в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях нецелесообразно. Об этом говорится в тексте постановления Кабмина.

Ранее АО "Узбекгидроэнерго" реализовало пилотный проект по строительству микроГЭС мощностью 200 кВт в Джизакской области. Однако, проанализировав результаты, специалисты компании и проектного института АО "Гидропроект" выехали в Андижанскую, Джизакскую, Наманганскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую и Ферганскую области и дополнительно изучили наиболее перспективные участки для строительства микроГЭС.

Экспертная группа заключила, что ранее запланированное строительство 32 микроГЭС в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях нецелесообразно.

Причиной стали непродолжительный период водотока, низкий напор (1-4,5 метров) и расход воды по каналу (0,25-4 куб. м/сек). В свою очередь определены новые площадки, которые располагают лучшими условиями для строительства. Всего таких объектов 14. Из них - 6 в Андижанской области, 2 - в Кашкадарьинской, 5 - в Самаркандской и 1 - в Ферганской.

Затраты на строительство составят свыше 12 млн долларов США. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года и III-IV кварталы 2020-го.