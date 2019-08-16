Строительство 32 микроГЭС признали нецелесообразным

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Ранее запланированное строительство 32 микроГЭС в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях нецелесообразно. Об этом говорится в тексте постановления Кабмина.
Ранее АО "Узбекгидроэнерго" реализовало пилотный проект по строительству микроГЭС мощностью 200 кВт в Джизакской области. Однако, проанализировав результаты, специалисты компании и проектного института АО "Гидропроект" выехали в Андижанскую, Джизакскую, Наманганскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую и Ферганскую области и дополнительно изучили наиболее перспективные участки для строительства микроГЭС.
Экспертная группа заключила, что ранее запланированное строительство 32 микроГЭС в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях нецелесообразно.
Затраты на строительство составят свыше 12 млн долларов США. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года и III-IV кварталы 2020-го.