Государство поддержит экспортеров во всех регионах Узбекистана

На совещании собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков было проведено совещание с экспортерами, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие проходило при участит заместителей министра, руководителей структурных подразделений Министерства, а также ответственных сотрудников, закреплённых за регионами, районами и городами Республики в части инвестиционного и внешнеторгового развития.

Умный импорт ради экспорта: зачем Узбекистан повышает таможенные пошлины >>>

Собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.

Одна из ее задач - создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки.

Подведя итоги начального этапа, в ходе которого рабочие группы посещали регионы по всей республике, собирая детальную информацию о деятельности экспортёров, а также возникающих вопросов, был проделан детальный анализ и проработаны механизмы оказания поддержки предпринимателям- экспортёрам в процессе их деятельности.

Отмечалась важность роли каждого отдельно взятого предпринимателя-экспортёра, внимание к его проблемам, задачам и вопросам, затрудняющим развитие его деятельности, в связи с чем на втором этапе работы за каждым из районов и городов Республики были закреплены ответственные сотрудники, в чью компетенцию будут входить вопросы тесного и оперативного взаимодействия с экспортёрами, налаживания каналов прямой связи с каждым экспортёром и оказание поддержки в решении текущих вопросов предприятий-экспортёров.