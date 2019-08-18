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Государство поддержит экспортеров во всех регионах Узбекистана

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экономика
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На совещании собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков было проведено совещание с экспортерами, сообщает пресс-служба ведомства. 

Мероприятие проходило при участит заместителей министра, руководителей структурных подразделений Министерства, а также ответственных сотрудников, закреплённых за регионами, районами и городами Республики в части инвестиционного и внешнеторгового развития.

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Собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.

Одна из ее задач - создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки.

Подведя итоги начального этапа, в ходе которого рабочие группы  посещали регионы по всей республике, собирая детальную информацию о деятельности экспортёров, а также возникающих вопросов, был проделан детальный анализ и проработаны механизмы оказания поддержки предпринимателям- экспортёрам в процессе их деятельности.

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Отмечалась важность роли каждого отдельно взятого предпринимателя-экспортёра, внимание к его проблемам, задачам и вопросам, затрудняющим развитие его деятельности, в связи с чем на втором этапе работы за каждым из районов и городов Республики были закреплены ответственные сотрудники, в чью компетенцию будут входить вопросы тесного и оперативного взаимодействия с экспортёрами, налаживания каналов прямой связи с каждым экспортёром и оказание поддержки в решении текущих вопросов предприятий-экспортёров.

Теги:
Узагроэкспорт, Экспорт



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