Государство поддержит экспортеров во всех регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков было проведено совещание с экспортерами, сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие проходило при участит заместителей министра, руководителей структурных подразделений Министерства, а также ответственных сотрудников, закреплённых за регионами, районами и городами Республики в части инвестиционного и внешнеторгового развития.
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Собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.
Одна из ее задач - создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки.
Подведя итоги начального этапа, в ходе которого рабочие группы посещали регионы по всей республике, собирая детальную информацию о деятельности экспортёров, а также возникающих вопросов, был проделан детальный анализ и проработаны механизмы оказания поддержки предпринимателям- экспортёрам в процессе их деятельности.