Центробанк: мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно

Представители Центрального банка рассказали журналистам, с чем связаны последние важные изменения на валютном рынке Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Центробанк принял два важных решения.

Первое – начало продажи наличной валюты.

Теперь коммерческие банки будут продавать и покупать валюту в обменных пунктах. Пока продажа разрешена только на территории самих банков. В торговых центрах или на рынках операцию совершить не получится из-за соображений безопасности: данные точки еще технически не готовы к процедуре.

Второе – отмена диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях.

С июля на валютной бирже наблюдался рост спроса на валюту, а установленное ограничение 0,5% мешало, в частности, экспортерам продавать свою валютную выручку.

"Мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно, мы это делали все это время, однако такой подход оказывает отрицательное воздействие на формирование рыночного курса", - рассказал Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, Центробанк не хочет быть активным участником рынка. Его цель - занимать нейтральную позицию.

Инфляция и девальвация.

В Узбекистане за два года инфляция составила около 30%, а девальвация – 11,9%.

Как рассказал Нурмуратов, коэффициент влияния курса на инфляцию составляет 0,4%, а нынешний рост курса доллара на 2,8% - и это нормально.

ЦБ будет использовать монетарные инструменты для предотвращения инфляции. Единственный путь остановить повышение цен – создавать условия для конкуренции и свободного инвестирования. Нужно снижать долю монополий на рынках, а также усилить борьбу с коррупцией.

Председатель Центробанка считает, что 99% населения тратит свои деньги только на повседневные расходы, поэтому массового выкупа иностранной валюты не произойдет.

В свою очередь, первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказал о планах по контролю расходов бюджета. По его словам, нужно осуществлять внешнее заимствование в разумных пределах, сохраняя консервативный подход в наращивании госдолга.

"Курс – это барометр экономики, но мы не должны манипулировать им, используя искусственное влияние. Задача ЦБ – прогнозировать резкие колебания и предотвращать их, а если происходит – применять меры", - сказал Ишметов.