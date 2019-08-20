Центробанк: мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Центробанк принял два важных решения.
Первое – начало продажи наличной валюты.
Теперь коммерческие банки будут продавать и покупать валюту в обменных пунктах. Пока продажа разрешена только на территории самих банков. В торговых центрах или на рынках операцию совершить не получится из-за соображений безопасности: данные точки еще технически не готовы к процедуре.
Второе – отмена диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях.
С июля на валютной бирже наблюдался рост спроса на валюту, а установленное ограничение 0,5% мешало, в частности, экспортерам продавать свою валютную выручку.
"Мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно, мы это делали все это время, однако такой подход оказывает отрицательное воздействие на формирование рыночного курса", - рассказал Мамаризо Нурмуратов.
По его словам, Центробанк не хочет быть активным участником рынка. Его цель - занимать нейтральную позицию.
Инфляция и девальвация.
В Узбекистане за два года инфляция составила около 30%, а девальвация – 11,9%.
Как рассказал Нурмуратов, коэффициент влияния курса на инфляцию составляет 0,4%, а нынешний рост курса доллара на 2,8% - и это нормально.
ЦБ будет использовать монетарные инструменты для предотвращения инфляции. Единственный путь остановить повышение цен – создавать условия для конкуренции и свободного инвестирования. Нужно снижать долю монополий на рынках, а также усилить борьбу с коррупцией.
Председатель Центробанка считает, что 99% населения тратит свои деньги только на повседневные расходы, поэтому массового выкупа иностранной валюты не произойдет.
"Курс – это барометр экономики, но мы не должны манипулировать им, используя искусственное влияние. Задача ЦБ – прогнозировать резкие колебания и предотвращать их, а если происходит – применять меры", - сказал Ишметов.