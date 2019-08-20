Мирзиёев нашел, куда отправить сомневающихся в успехе реформ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил несколько предприятий в Муйнакском районе Каракалпакстана, сообщает пресс-служба главы государства.
По результатам прошлой поездки президента была принята правительственная программа по комплексному социально-экономическому развитию района. Общая сумма строительно-ремонтных работ составила 1 триллион 485 миллиардов сумов.
Президент оценил, как создаются водоемы в Муйнакском районе >>>
За небольшой срок тут построено несколько объектов. Это и амфитеатр на 800 мест, и центр государственных услуг. Реконструированы центр культуры, стадион и семейная поликлиника в сходе граждан аула "Бозатау".
В середине лета ООО "Муйнок порлок текс" ввело в строй швейное предприятие, на котором создано 350 рабочих мест.
Предприятие, оснащенное современным оборудованием, способно производить в год 1 миллион единиц готовой швейно-трикотажной продукции. В настоящее время здесь шьют пододеяльники и простыни, специальную рабочую одежду. Здесь же работает фирменный магазин, работников предприятия обеспечили жильем.
"Изменения, происходящие в Муйнаке очень радуют меня. Это результат нашей работы. Если кто-то сомневается в наших реформах, пусть приедет в Муйнак, - сказал президент.
Глава государства дал ответственным лицам указания по обеспечению устойчивой работы предприятия, расширению ассортимента продукции.