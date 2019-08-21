Шавкат Мирзиёев раскритиковал руководителей секторов в Каракалпакстане

В Каракалпакстане сохраняются серьезные проблемы, а работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест нельзя назвать достаточной, считает глава государства.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по всестороннему развитию Каракалпакстана, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев отметил, что во всем Узбекистане наблюдаются позитивные сдвиги. К примеру, с начала 2019 года объем валового регионального продукта вырос на 7,2%, а сельскохозяйственное производство - на 5,4%, объем строительных работ увеличился на 45%.

Однако в Каракалпакстане сохраняются серьезные проблемы, а работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест нельзя назвать достаточной, считает глава государства.

"Я приехал сюда не за аплодисментами, а чтобы работать. Руководители секторов, не способные поменять свое мировоззрение, - кандалы на наших ногах", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Как пример масштабной и продуктивной работы президент отметил изменения в городе Муйнак. Однако, по словам Мирзиёева, это уже пройденный этап и теперь нужно обеспечить такие преобразования во всех районах.

Объем промышленного производства в Каракалпакстане вырос лишь на 0,5 процента, а в Тахтакупырском, Шуманайском, Нукусском, Чимбайском, Турткульском, Кегейлийском районах промышленность практически отсутствует.