Президент ознакомился с ходом строительства Тахиаташской ТЭС

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В ходе визита в Каракалпакстан президент Узбекистана ознакомился со строительством двух парогазовых установок на Тахиаташской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы поставили перед собой высокие цели развития отечественной промышленности, привлекаем к этому прямые иностранные инвестиции. Прежде всего, необходима прочная инфраструктура. Данный проект очень важен для улучшения энергоснабжения Каракалпакстана и Хорезма, бесперебойной поставки электричества населению, особенно в осенне-зимний период", - сказал глава государства.

На сегодняшний день с целью увеличения энергетической мощности Узбекистана полным ходом идет строительство Туракурганской ТЭС, модернизируются Навоийская ТЭС и Ферганская тепловая электроцентраль.

Общая стоимость Тахиаташского проекта, - 678,2 миллиона долларов. Введение двух парогазовых установок позволит увеличить совокупную мощность электростанции с 730 до 1003 МВт, экономить в год 488,6 миллиона кубометров природного газа и снизить годовой расход воды на 293 миллиона кубометров, а также создать около 100 рабочих мест.

Проект реализуется совместно с южнокорейскими компаниями Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Глава государства побеседовал с их представителями.

Тахиташская ТЭС стала местом завершения поездки Мирзиёева в Каракалпакстан.