В коммерческих банках Узбекистана начали продажу наличных рублей и тенге

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В коммерческих банках Узбекистана начали продавать наличные рубли и тенге, сообщает Uznews.
В некоторых финансовых учреждениях, на данный момент, можно купить российскую и казахстанскую валюту по следующему курсу: 1 рубль - 143 сума, 1 тенге - 24 сума 40 тийин.
Напомним, Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
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Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.