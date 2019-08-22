В коммерческих банках Узбекистана начали продажу наличных рублей и тенге

В некоторых банках уже можно купить валюту по курсу: 1 рубль - 143 сума, 1 тенге - 24 сума 40 тийин.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В коммерческих банках Узбекистана начали продавать наличные рубли и тенге, сообщает Uznews.

В некоторых финансовых учреждениях, на данный момент, можно купить российскую и казахстанскую валюту по следующему курсу: 1 рубль - 143 сума, 1 тенге - 24 сума 40 тийин.

Напомним, Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

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Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.