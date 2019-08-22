Заместитель главы Минфина: зарплаты узбекистанцев растут быстрее инфляции

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. По итогам первого полугодия средняя заработная плата в Узбекистане выросла до 2 миллионов сумов, более чем вдвое опережая инфляцию по сравнению с показателями 2017 года. Об этом заявил заместитель министра финансов республики Бахром Ашрафханов.

Также он отметил, что доходы госбюджета республики достигли 50,7 триллиона сумов, сообщил заместитель министра финансов республики Бахром Ашрафханов.

В то же время расходы составляют 55,3 триллиона сумов. Он уточнил, что расходная часть бюджета выросла за счет роста заработной платы, реализации государственных программ, а также затрат на оборону.

Представитель Минфина обратил внимание на то, что по поручению президента расходы на капитальное строительство, в том числе школ и других социальных объектов, заложены на первую половину года, чтобы успеть к 1 сентября.

Как заявил министр, дефицит бюджета покрывался за счет льготных кредитов, а также за счет выпуска государственных краткосрочных облигаций.

По словам Ашрафханова, впервые дополнительные доходы местных бюджетов от налогов и сборов оставили в их распоряжение. Общая сумма доходов составила 2,8 триллиона сумов, в частности Ташкент получил около 371 миллиарда сума, Андижанская область и Республика Каракалпакстан, а также Самаркандская и Бухарская области - по 250-300 млрд сумов.