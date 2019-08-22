Заместитель главы Минфина: зарплаты узбекистанцев растут быстрее инфляции

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. По итогам первого полугодия средняя заработная плата в Узбекистане выросла до 2 миллионов сумов, более чем вдвое опережая инфляцию по сравнению с показателями 2017 года. Об этом заявил заместитель министра финансов республики Бахром Ашрафханов.
Также он отметил, что доходы госбюджета республики достигли 50,7 триллиона сумов, сообщил заместитель министра финансов республики Бахром Ашрафханов.
Представитель Минфина обратил внимание на то, что по поручению президента расходы на капитальное строительство, в том числе школ и других социальных объектов, заложены на первую половину года, чтобы успеть к 1 сентября.
Как заявил министр, дефицит бюджета покрывался за счет льготных кредитов, а также за счет выпуска государственных краткосрочных облигаций.
По словам Ашрафханова, впервые дополнительные доходы местных бюджетов от налогов и сборов оставили в их распоряжение. Общая сумма доходов составила 2,8 триллиона сумов, в частности Ташкент получил около 371 миллиарда сума, Андижанская область и Республика Каракалпакстан, а также Самаркандская и Бухарская области - по 250-300 млрд сумов.