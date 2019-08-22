Сум растет к доллару на валютной бирже Узбекистана

Национальной валюта растет к доллару на валютной бирже второй день подряд.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальной валюта растет к доллару на валютной бирже второй день подряд.

Сум укрепился до 9 371 сумов (-8,00) за 1 доллар США.

Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.