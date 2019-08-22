Сум растет к доллару на валютной бирже Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальной валюта растет к доллару на валютной бирже второй день подряд.
Сум укрепился до 9 371 сумов (-8,00) за 1 доллар США.
Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.