Узбекская валютная биржа будет сотрудничать с коллегами из Москвы

Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере развития биржевой торговли и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества, направленного на облегчение доступа для российских и узбекских инвесторов к валютным рынкам двух стран.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Узбекская валютная биржа и ПАО "Московская биржа" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Документ подписан в ходе визита в Узбекистан члена правления Московской биржи, управляющего директора по денежным и срочным рынкам Игоря Марича.

Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере развития биржевой торговли и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества, направленного на облегчение доступа для российских и узбекских инвесторов к валютным рынкам двух стран.

Биржи также будут обмениваться информацией о перспективах развития биржевых рынков, совершенствовании торговых систем и систем взаимодействия с клиринговыми, депозитарными и расчетными структурами, внедрения лучших мировых практик биржевой торговли и инновационных технологий.