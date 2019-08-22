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Узбекская валютная биржа будет сотрудничать с коллегами из Москвы

Центробанк Узбекистана
Экономика
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Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере развития биржевой торговли и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества, направленного на облегчение доступа для российских и узбекских инвесторов к валютным рынкам двух стран.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Узбекская валютная биржа и ПАО "Московская биржа" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Документ подписан в ходе визита в Узбекистан члена правления Московской биржи, управляющего директора по денежным и срочным рынкам Игоря Марича. 

© Sputnik / Максим Блинов
Сум растет к доллару на валютной бирже Узбекистана
Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере развития биржевой торговли и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества, направленного на облегчение доступа для российских и узбекских инвесторов к валютным рынкам двух стран.

Биржи также будут обмениваться информацией о перспективах развития биржевых рынков, совершенствовании торговых систем и систем взаимодействия с клиринговыми, депозитарными и расчетными структурами, внедрения лучших мировых практик биржевой торговли и инновационных технологий.

Теги:
Узбекистан, Россия, валюта, фондовая биржа



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