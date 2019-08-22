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Мужчина с портфелем в руках

Международный инвестиционный форум стартовал в Сырдарьинской области

Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Мероприятие даст гостям возможность узнать о благоприятном инвестиционном климате Узбекистана, о новых гарантиях, льготах, преимуществах, потенциале и дальнейших направлениях развития Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Гулистане проходит I Международный инвестиционный форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие даст гостям возможность узнать о благоприятном инвестиционном климате Узбекистана, о новых гарантиях, льготах, преимуществах, потенциале и дальнейших направлениях развития Сырдарьинской области.

Сырдарьинская область имеет ряд преимуществ: близость к столице и границы с Казахстаном и Таджикистаном. Уже с начала года регион привлек инвестиции в размере более 100 млн долларов США. 

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В Узбекистане создано Агентство по привлечению иностранных инвестиций

Примерами действующих предприятий с участием иностранного капитала могут выступать СП "Peng Sheng" (многопрофильная продукция, Китай), "Индорама" (современный хлопковый кластер, Сингапур), СП "Reka med Farm" (инфузионные растворы, Россия), СП "Modern lift system" (производство лифтов, Китай), СП "Wang Da Metal" (строительные материалы, Китай), СП "Mili guliston Textil" (производство пряжи, Великобритания), СП "Mega LUKS" (производство полиэтиленовых мешков, Россия), ЧП "Sirdarya Best fashion" (готовые швейные изделия, Турция), СП "AWP" (сантехника, Китай), СП "Carmenta Yan teks" (текстильная продукция, Россия), ЧП "Барака текс" (производство пряжи, ОАЭ) и другие предприятия.

Сырдарьинская область представляет собой крупную базу производства электроэнергии – Сырдарьинская ТЭС обеспечивает электроэнергией треть Центральной Азии.

Большая часть производимой здесь продукции экспортируется, география рынка  сбыта распространяется на более чем 35 стран. 

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
К концу года инвестиции в Узбекистан достигнут 8,2 млрд долларов

На территории области функционирует СЭЗ "Сирдарё", где уже реализуется 45 проектов на общую сумму 305,2 млн долларов США, из которых 49,5 млн долларов США – иностранные инвестиции. Дополнительно создано 5 290 новых рабочих мест.

Ожидается участие гостей из более 150 компаний Китая, Италии, России, Казахстана, Индии, Беларуси и других. Участники форума смогут ознакомиться с разработанными инвестиционными проектами для реализации в регионе, а также посетят кооперативную биржу, которая пройдет в формате "B2G" и "B2B".

Теги:
иностранные инвесторы, инвестиционный форум, инвестпроекты, Инвестстрой, Узбекинвест, Инвестиции



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