Власти Новосибирской области рассчитывают на рост торговли с Узбекистаном

Товарооборот области с республикой в 2018 году вырос почти в два раза - до 92,6 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Логистический потенциал Новосибирской области оказывает существенную поддержку росту товарооборота региона с Узбекистаном, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Максима Останина.

"У нас очень удобная логистика, сейчас реализуются новые проекты в этой сфере, что скажется на дальнейшем росте нашей торговли с Узбекистаном", - сказал Останин.

По его словам, развитая транспортная инфраструктура и прямое авиасообщение позволяют товарам из этой республики далее попадать на рынки соседних Кемеровской, Омской, Томской областей, а также Алтайский край.

По данным администрации, товарооборот области с Узбекистаном в 2018 году вырос почти в два раза - до 92,6 миллиона долларов.

В структуре экспорта российского региона преобладают черные металлы, продукция машиностроения, химии и древесина. В свою очередь главной импортной статьей из Узбекистана остается плодоовощная продукция.

Останин отметил, что только в Новосибирске на Хилокском рынке, крупнейшем плодоовощной рынке в Сибири, из 250 тысяч тонн овощей и фруктов, реализуемых ежегодно, на продукцию из Узбекистана приходится порядка 150 тысяч тонн.

Замминистра сообщил, что компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в сентябре открывает новый оптово-распределительный центр в Новосибирске площадью 35 тысяч квадратных метров.

"Это замечательная возможность поставщикам из Узбекистана также воспользоваться такой возможностью и нарастить свою долю в регионе", - считает Останин.

В Гулистане 22 августа проходит Международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 180 представителей бизнеса из более чем 30 стран.