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Компании России рассматривают проекты в Сырдарье на $200 миллионов долларов

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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В перспективный перечень включены проекты в текстильной отрасли и пищепроме.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Компании из России прорабатывают с администрацией Сырдарьинской области проекты на сумму около 200 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя хокима региона Анвара Каримова.

Каримов добавил, что в области сегодня работает 19 СП с участием компаний РФ.

Замхокима сообщил, что наиболее активные бизнес-контакты предприятия Сырдарьинской области поддерживают с партнерами из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей.

В частности, узбекско-российское СП "Сырдарья мега люкс" намерено реализовать к 2024 году проекты стоимостью 150 миллионов долларов. В их числе - расширение производства полипропиленовой упаковки, создание технопарка и строительство социального жилья.

"Это крупнейший сегодня наш инвестор, им уже выделена земля для расширения деятельности", - добавил Каримов.

В перспективном перечне также проекты в текстильной отрасли, пищепроме, переработке сельхозпродукции.

В Гулистане 22 августа проходит международный инвестфорум. В нем участвуют около 180 представителей бизнеса почти из 30 стран.

Теги:
Инвестиции, Сырдарьинская область, Узбекистан, Россия



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