В США открыли торговый дом известной узбекской реместленицы

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Филадельфии появился торговый дом Gulnor известной ремесленницы Шахрисабза Гульнары Одиловой, сообщает пресс-служба МИД.

Торговая площадка будет способствовать реализации текстильной продукции из шелка и станет шоу-румом, где будут проводить выставки и ярмарки текстильных товаров от узбекских производителей.

Отмечается, что официальное открытие торгового дома запланировано на сентябрь 2019 года.

Совсем недавно ТД Gulnor участвовал в международной выставке New York NOW: MARKET FOR HOME AND LIFESTYLE.

Образцы узбекского текстиля пользовались широкой популярностью среди покупателей. По итогам мероприятия достигнуты договоренности с ритейлерами, дизайнерами, розничными продавцами о поставках первых партий текстильной продукции.