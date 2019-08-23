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В США открыли торговый дом известной узбекской реместленицы

© Flickr / Kevin Jarrett
Экономика
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Торговая площадка будет способствовать реализации текстильной продукции из шелка и станет шоу-румом, где будут проводить выставки и ярмарки текстильных товаров от узбекских производителей.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Филадельфии появился торговый дом Gulnor известной ремесленницы Шахрисабза Гульнары Одиловой, сообщает пресс-служба МИД.

Торговая площадка будет способствовать реализации текстильной продукции из шелка и станет шоу-румом, где будут проводить выставки и ярмарки текстильных товаров от узбекских производителей.

На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Узбекский текстиль будут продавать через британскую онлайн-платформу
Отмечается, что официальное открытие торгового дома запланировано на сентябрь 2019 года. 

Совсем недавно ТД Gulnor участвовал в международной выставке New York NOW: MARKET FOR HOME AND LIFESTYLE.

Образцы узбекского текстиля пользовались широкой популярностью среди покупателей. По итогам мероприятия достигнуты договоренности с ритейлерами, дизайнерами, розничными продавцами о поставках первых партий текстильной продукции.

Теги:
США, Узбекистан, текстильная продукция, текстильная фабрика, текстиль, Экономика



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