Узбекский сум растет на бирже уже третий день подряд

Сум укрепился до до 9366,00 сумов (-5,00) за доллар США. Европейская валюта упала до 10469,00 сумов (-33).

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Курс национальной валюты Узбекистана укрепился к доллару и евро на валютной бирже.

Сум укрепился до до 9366,00 сумов (-5,00) за доллар США. Европейская валюта упала до 10469,00 сумов (-33).

Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.