Узбекский сум растет на бирже уже третий день подряд

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Курс национальной валюты Узбекистана укрепился к доллару и евро на валютной бирже.
Сум укрепился до до 9366,00 сумов (-5,00) за доллар США. Европейская валюта упала до 10469,00 сумов (-33).
Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.