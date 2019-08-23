В Ташкенте нашли способ предотвратить спор между государством и инвестором

Планируется проводить тренинги для медиаторов с акцентом на медиацию инвестиционных споров и споров, связанных с имущественными правами.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Ташкентский международный арбитражный центр (TIAC) при Торгово-промышленной палате Узбекистана при содействии Международной палаты медиации Флоренции (FIMC) запускает услуги по предотвращению споров между инвесторами и государством.

Был подписан договор о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры для медиации коммерческих, имущественных и инвестиционных споров.

Документ предусматривает сотрудничество в принятии Правил медиации, где особое внимание будет уделено вопросам предотвращения инвестиционных споров, а также споров по проектам инициативы «Один пояс один путь» путем процедур медиации. Кроме того, в договоре прописана необходимость проведения тренингов для медиаторов с акцентом на медиацию инвестиционных споров и споров, связанных с имущественными правами. Будут также организовываться мероприятия, нацеленные на повышение информированности предпринимателей, инвесторов и представителей государственных органов о преимуществах медиации.

Отдельное внимание уделят подготовке публикаций о последних глобальных тенденциях в сфере медиации и применении международного опыта в Узбекистане.