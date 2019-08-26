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Денежные купюры и монеты разных стран

Доллар падает, евро дорожает - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (72)
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В последнее время наблюдается падение курса доллара к суму, а европейская валюта ведет себя более неоднозначно.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 373,93 сума (-10,07), а один евро — 10 446,31 (+52,59).

Российский рубль немного упал — за него дадут 1 321,61 сума (-9,47).

© Центробанк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 27.08.2019

Профессор Юрий Юденков
© Facebook
Что продавать и что покупать — совет эксперта по курсу валют в Узбекистане
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

 

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (72)
Теги:
доллары, евро, валютные операции, валютная реформа, сбыт валюты, валютчики, валюта, обмен валюты, обмен, курс валюты



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