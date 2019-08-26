Доллар падает, евро дорожает - курс валют в Узбекистане

В последнее время наблюдается падение курса доллара к суму, а европейская валюта ведет себя более неоднозначно.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 373,93 сума (-10,07), а один евро — 10 446,31 (+52,59).

Российский рубль немного упал — за него дадут 1 321,61 сума (-9,47).

© Центробанк Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 27.08.2019

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.