Доллар падает, евро дорожает - курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.
Один доллар в республике будет стоить 9 373,93 сума (-10,07), а один евро — 10 446,31 (+52,59).
Российский рубль немного упал — за него дадут 1 321,61 сума (-9,47).
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.