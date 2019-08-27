В Ташкенте прошло первое заседание Узбекско-Индийского комитета

Были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию взаимоотношений с Индией, достижению новых договоренностей по реализации инвестиционных проектов и наращиванию торгового оборота.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Состоялось первое заседание Узбекско-Индийского комитета по координации и практической реализации двусторонних проектов. Участие в ней приняли представители узбекской стороны, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Республике Индия, сообщается на сайте Министерства инвестиций и внешней торговли республики страны.

На встрече всесторонне проанализировали проекты, которые осуществляются в Узбекистане совместно с ведущими индийскими компаниями: в частности, обсудили перспективу тех, что подлежат реализации на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм».

Также были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию взаимоотношений с Индией, достижению новых договоренностей по реализации инвестиционных проектов и наращиванию торгового оборота.

По итогам заседания были определены конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению в определённые сроки с целью достижения запланированных результатов по каждому проекту и соглашению с индийскими партнерами.