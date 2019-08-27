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Торгово-сервисный комплекс в Ташкенте выставлен на аукцион

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Экономика
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В четырехэтажном здании располагаются кафе быстрого питания, туристическое агенство, продуктовый магазин и другие компании.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Торгово-сервисный комплекс по улице Урикзар выставлен на аукцион Бюро принудительного исполнения, сообщает Spot со ссылкой на данные e-auksion.uz.

БПИ Яккасайрайского района выставило на аукцион торгово-сервисный комплекс, располагающийся в здании 140/1 по улице Урикзар. В четырехэтажном строении располагаются кафе быстрого питания, туристическое агенство, продуктовый магазин и другие компании.

Как сообщается стартовая цена составляет 7,2 млрд сумов.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
В Ташкенте торговые точки на рынках будут распределять через онлайн-аукционы
Напомним, что в Ташкентской области недавно был выставлен на аукцион ресторанный комплекс Cinara’s.

Общая площадь двухэтажного здания (с 19-ю комнатами) составляет 958 квадратных метров.

Стартовая цена лота составляет 6 миллиардов сумов, а сумма задатка — 300 миллионов сумов.

Примечательно, что решение выставить данную недвижимость на торги было принято экономическим судом 1 марта 2019 года, а сам аукцион состоялся 14 июня.

Теги:
Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, Продажа, онлайн-аукцион, аукцион



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