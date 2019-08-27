ТРЦ выиграл спор у налоговиков столицы еще до суда

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. ООО "Play Island" урегулировало налоговый спор с Государственной налоговой инспекцией в досудебном порядке, сообщает пресс-служба ГНК.

Компании принадлежит ТРЦ "Пойтахт" в центре столицы, на счет которого инспекция необоснованно начислила 3,2 миллиарда сумов по налоговому платежу. В свою очередь, отдел досудебного урегулирования налоговых споров ГНУ выяснил, что данные действия были неправомерны.

Война бесконечности: Антимонопольный комитет против хокимията >>>

Напомним, что ранее специальная комиссия отменила противозаконное решение хокимията в Сурхандарьинской области в отношении нескольких страховых компаний. В комитет обратились представители компаний Universal sug’urta и Alfa Invest.

По словам страховщиков, хокимият препятствовал их деятельности на территории Сурхандарьинской области.

Как выяснилось в ходе расследования, на совещании хокимията Сурхандарьинской области еще в начале года было утверждено, что на территории региона могут работать лишь те фирмы, которые были зарегистрированы непосредственно в Сурхандарьинской области. Это мешало другим фирмам открывать в регионе свои филиалы и конкурировать в полной мере с местными страховщиками.