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Парковки для автотранспорта у торгового комплекса Пойтахт

ТРЦ выиграл спор у налоговиков столицы еще до суда

ГУВД г. Ташкента
Экономика
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ГНИ Юнусабадского района необоснованно начислила предприятию более 3,2 миллиарда сумов по налоговому платежу.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. ООО "Play Island" урегулировало налоговый спор с Государственной налоговой инспекцией в досудебном порядке, сообщает пресс-служба ГНК.

Компании принадлежит ТРЦ "Пойтахт" в центре столицы, на счет которого инспекция необоснованно начислила 3,2 миллиарда сумов по налоговому платежу. В свою очередь, отдел досудебного урегулирования налоговых споров ГНУ выяснил, что данные действия были неправомерны.

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Напомним, что ранее специальная комиссия отменила противозаконное решение хокимията в Сурхандарьинской области в отношении нескольких страховых компаний. В комитет обратились представители компаний Universal sug’urta и Alfa Invest.

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По словам страховщиков, хокимият препятствовал их деятельности на территории Сурхандарьинской области. 

Как выяснилось в ходе расследования, на совещании хокимията Сурхандарьинской области еще в начале года было утверждено, что на территории региона могут работать лишь те фирмы, которые были зарегистрированы непосредственно в Сурхандарьинской области. Это мешало другим фирмам открывать в регионе свои филиалы и конкурировать в полной мере с местными страховщиками.

Теги:
судебная система, Суд, суд, торговый центр, торговый дом, Государственный налоговый комитет, налоги, платежная система



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