В Джизаке построят современный гольф-комплекс

Новое спортивное сооружение в Галляаральском районе Джизакской области позволит проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Принято постановление правительства "О мерах по организации гольф-индустрии в Джизакской области" сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, будет создано ООО "Mirasmanda Golf Resort", ответственное за возведение объекта. Для строительства выделяется участок общей площадью в 200 гектаров.

Современный гольф-комплекс создадут в Галляаральском районе Джизакской области. Новое спортивное сооружение позволит проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Сеуле сразу в двух областях Узбекистана могут появиться гольф-клубы.

Это стало возможным благодаря встрече представителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма с руководством инвестиционной компании IRED.

Глава компании, госпожа ОК Jea Eun, отметила огромный потенциал Узбекистана для развития сфере экономики. В частности, иностранная сторона обратила внимание на энергетическую и туристическую отрасли республики.

Компания IRED предложила несколько проектов по строительству гольф-клубов в Джизакской и Ташкентской областях.