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В Джизаке построят современный гольф-комплекс

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Новое спортивное сооружение в Галляаральском районе Джизакской области позволит проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Принято постановление правительства "О мерах по организации гольф-индустрии в Джизакской области" сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, будет создано ООО "Mirasmanda Golf Resort", ответственное за возведение объекта. Для строительства выделяется участок общей площадью в 200 гектаров.

Современный гольф-комплекс создадут в Галляаральском районе Джизакской области. Новое спортивное сооружение позволит проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Сеуле сразу в двух областях Узбекистана могут появиться гольф-клубы.

Благотворительный турнир по гольфу ко Дню защиты детей
© Moscow Country Club
В Ташкенте появятся новый гольф-клуб и современные гостевые дома
Это стало возможным благодаря встрече представителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма с руководством инвестиционной компании IRED.

Глава компании, госпожа ОК Jea Eun, отметила огромный потенциал Узбекистана для развития сфере экономики. В частности, иностранная сторона обратила внимание на энергетическую и туристическую отрасли республики.

Компания IRED предложила несколько проектов по строительству гольф-клубов в Джизакской и Ташкентской областях.

Теги:
Джизакская область, Джизак, Спортсмен, спорт



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