Узбекистан привлечет компании из РФ для создания дата-центра за $407 млн

Напомним, что в Джизаке проходит второй международный инвестиционный форум. В мероприятии участвуют около 250 представителей бизнеса почти из 30 стран.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Узбекистан намерен привлечь российские компании чтобы создать центр обработки данных в Джизаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в хокимияте Джизакской области.

Данный проект станет основой "цифровой" инфраструктуры региона.

Напомним, что в Джизаке проходит второй международный инвестиционный форум. В мероприятии участвуют около 250 представителей бизнеса почти из 30 стран.

"Однозначно мы будем приглашать компании из России для гипермасштабного проекта по созданию в области центра обработки данных", - сказал собеседник агенства.

По предварительным оценкам российские компании могут предложить самые современные технологии и разработки в сфере "облачных" технологий.

На форуме представлен проект по созданию ЦОД мощностью 40 МВт, предоставляющего "облачные" сервисы и услуги ИТ-инфраструктуры.

Проект общей стоимостью 407 миллионов долларов планируется реализовать на условиях государственно-частного партнёрства к 2024 году.