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Комплекс сушки железорудного концентрата на горно-обогатительном комбинате.

Международный консорциум построит ГОК в Узбекистане за 450 млн долларов

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Перерабатывающая мощность горно-обогатительного комплекса составит до пяти миллионов тонн руды.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Международный консорциум германской HPO Service GmbH, американской Intertech Process Technology, канадской SERPO Mineral Systems и датской Alliance Capital намерен построить горно-обогатительный комплекс (ГОК) на базе месторождения полиметаллических руд Уч-Кулач в Джизакской области Узбекистана стоимостью около 450 миллионов долларов, заявил менеджер по проектам HPO Service Валерий Ларин.

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"Стоимость проекта мы оцениваем в 450 миллионов долларов, он будет реализован в пять этапов", - цитирует Ларина РИА Новости.

В представленных материалах указывается, что консорциум был создан в мае, HPO Service определена оператором проекта.

По данным германской компании, перерабатывающая мощность ГОК составит до пяти миллионов тонн руды с выпуском цинкового, свинцового и кадмиевого концентрата. Часть продукции будет поставляться на Джизакский аккумуляторный завод. В настоящее время консорциум проводит подготовительную работу, в том числе подсчет запасов месторождения по JORC, а также подготовку ТЭО проекта.

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"До конца года мы рассчитываем получить лицензию на месторождение", - уточнил Ларин.

По его прогнозам, в первой половине 2020 года консорциум завершит подготовку и согласование в правительстве и приступит к реализации проекта. Срок строительства ГОК может составить пять лет.

По данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана, запасы месторождения свинцово-цинково-баритовых руд Уч-Кулач (по категории В + С1) на 1 января 2018 года составляли около 190 миллионов тонн.

Теги:
Джизакская область, Узбекистан



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