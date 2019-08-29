Индийцы направят 500 млн долларов на строительство жилья в Сергели

Кроме того, на эти средства возведут здания университетов, больниц и торговых центров.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Индийская компания Minerva World of Knowledge направит 500 миллионов долларов строительство в Сергелийском районе Ташкента жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов.

Накануне хокимият узбекской столицы и зарубежная компания заключили инвестиционное соглашение, сообщает пресс-служба администрации города. Возведение объектов будет проводиться в ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Ташкенте построят 350 многоэтажных жилых домов на 16 тысяч квартир. В частности, в Сергелийском районе возведут 159 домов. В квартале "Узар" 45 домов выделят для семей, нуждающихся в соцзащите.

В махалле "Олмос" Яшнабадского района появятся 11 новых домов для семей военных.