22:18 29 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Доступное жилье в в Сергелийском районе Ташкента

Индийцы направят 500 млн долларов на строительство жилья в Сергели

Шахар Курилиш инвест
Экономика
Получить короткую ссылку
206 0 0

Кроме того, на эти средства возведут здания университетов, больниц и торговых центров.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Индийская компания Minerva World of Knowledge направит 500 миллионов долларов строительство в Сергелийском районе Ташкента жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов.

Накануне хокимият узбекской столицы и зарубежная компания заключили инвестиционное соглашение, сообщает пресс-служба администрации города. Возведение объектов будет проводиться в ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Ташкенте построят 350 многоэтажных жилых домов на 16 тысяч квартир. В частности, в Сергелийском районе возведут 159 домов. В квартале "Узар" 45 домов выделят для семей, нуждающихся в соцзащите.

В махалле "Олмос" Яшнабадского района появятся 11 новых домов для семей военных.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
На съемках "Форсаж-9" в Грузии взорвали магазин - видео
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054