Граждане Узбекистана "возьмут под контроль" государственный бюджет

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Граждане будут участвовать в контроле за государственным бюджетом, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанному президентом, внесены изменения в законодательные акты, направленные на обеспечение возможности активного участия граждан в бюджетном процессе.

Теперь заключения Счетной палаты по результатам внешнего аудита и оценки ежегодных отчетов о бюджете начнут публиковать в обязательном порядке.

В свою очередь министерства будут размещать на своих официальных сайтах информацию об использовании бюджетных средств, в том числе бюджетных ассигнований, тендеров и доставке приобретенных товаров.

В СМИ будет широко освещаться процесс утверждения отчетов об исполнении местных бюджетов в кенгашах народных депутатов.

Все проекты госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов, отчеты об их исполнении, а также бюджетная программа на предстоящие два года рассмотрят на общественных обсуждениях до представления в Олий Мажлис.