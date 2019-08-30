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Граждане Узбекистана

Граждане Узбекистана "возьмут под контроль" государственный бюджет

© Flickr / Robert Wilson
Экономика
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Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Граждане будут участвовать в контроле за государственным бюджетом, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанному президентом, внесены изменения в законодательные акты, направленные на обеспечение возможности активного участия граждан в бюджетном процессе.

Теперь заключения Счетной палаты по результатам внешнего аудита и оценки ежегодных отчетов о бюджете начнут публиковать в обязательном порядке.

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В свою очередь министерства будут размещать на своих официальных сайтах информацию об использовании бюджетных средств, в том числе бюджетных ассигнований, тендеров и доставке приобретенных товаров.

В СМИ будет широко освещаться процесс утверждения отчетов об исполнении местных бюджетов в кенгашах народных депутатов.

Все проекты госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов, отчеты об их исполнении, а также бюджетная программа на предстоящие два года рассмотрят на общественных обсуждениях до представления в Олий Мажлис.




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