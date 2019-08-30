Граждане Узбекистана "возьмут под контроль" государственный бюджет

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Граждане будут участвовать в контроле за государственным бюджетом, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанному президентом, внесены изменения в законодательные акты, направленные на обеспечение возможности активного участия граждан в бюджетном процессе.
Теперь заключения Счетной палаты по результатам внешнего аудита и оценки ежегодных отчетов о бюджете начнут публиковать в обязательном порядке.
В СМИ будет широко освещаться процесс утверждения отчетов об исполнении местных бюджетов в кенгашах народных депутатов.
Все проекты госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов, отчеты об их исполнении, а также бюджетная программа на предстоящие два года рассмотрят на общественных обсуждениях до представления в Олий Мажлис.