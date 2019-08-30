14:02 30 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Узбекская валюта - сум

В Навои увеличилось количество плательщиков налога на прибыль

Sputnik / Андрей Тешаев
Экономика
Получить короткую ссылку
1 0 0

Поступления в бюджет региона увеличились на 171,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. За второй квартал текущего года при прогнозе бюджетных поступлений по Навоийской области 2 трлн 131 млрд 100 млн сумов фактически поступило 2 трлн 359 млрд сумов, что больше прогнозных показателей на 227 млрд 900 млн сумов.

Здание Всемирного банка
© Flickr / Bruno Sanchez-Andrade Nuño
ВБ выделил Узбекистану еще 500 млн долларов на поддержку бюджета

Об этом рассказал Нурбек Сафаров, начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации ГНУ Навоийской области в официальном телеграм-канале газеты "SOLIQ PLUS". Указ президента Республики Узбекистан, где предусмотрены меры по упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот, отмечает эксперт, стал очередным этапом реформирования налоговой сферы.

Только в июле 2019 года увеличилось количество плательщиков налога на прибыль в шесть раз и достигло 1372.

Налоги. Расчеты
© NALOG
За пять месяцев из бюджета утекли 77 млрд сумов налоговых поступлений

В шесть с половиной раз стало больше плательщиков земельного налога и составило 3522, во столько же раз увеличилось и количество плательщиков налога на имущество. Теперь в 12,7 раза стало больше плательщиков налога за пользование водными ресурсами – 1762. Произошло и увеличение количества плательщиков налога на доходы физических лиц. Их стало больше на 22,3 тысячи и общее число составило 213,4 тысячи.

В результате, поступления в бюджет увеличились на 171,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Теги:
Государственный налоговый комитет, Узбекистан, Навои, Бюджет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана по футболу
Как Эктор Купер готовит сборную к матчам за выход на ЧМ - видео
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054