В Навои увеличилось количество плательщиков налога на прибыль

Поступления в бюджет региона увеличились на 171,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. За второй квартал текущего года при прогнозе бюджетных поступлений по Навоийской области 2 трлн 131 млрд 100 млн сумов фактически поступило 2 трлн 359 млрд сумов, что больше прогнозных показателей на 227 млрд 900 млн сумов.

Об этом рассказал Нурбек Сафаров, начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации ГНУ Навоийской области в официальном телеграм-канале газеты "SOLIQ PLUS". Указ президента Республики Узбекистан, где предусмотрены меры по упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот, отмечает эксперт, стал очередным этапом реформирования налоговой сферы.

Только в июле 2019 года увеличилось количество плательщиков налога на прибыль в шесть раз и достигло 1372.

В шесть с половиной раз стало больше плательщиков земельного налога и составило 3522, во столько же раз увеличилось и количество плательщиков налога на имущество. Теперь в 12,7 раза стало больше плательщиков налога за пользование водными ресурсами – 1762. Произошло и увеличение количества плательщиков налога на доходы физических лиц. Их стало больше на 22,3 тысячи и общее число составило 213,4 тысячи.

В результате, поступления в бюджет увеличились на 171,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.