Китайские специалисты будут модернизировать налоговую систему Узбекистана

Представители компаний «Huawei» и «CEIEC» продемонстрировали технологические решения на основе информационной платформы для использования в проекте модернизации налоговой системы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В рамках визита делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Китай стороны провели ряд встреч. В частности, прошли переговоры с представителями Государственной налоговой администрации Китайской Народной Республики о дальнейшем сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в налоговую систему Узбекистана. На встрече рассказали об информационной платформе "Golden Tax", которая была создана компанией «Huawei» в сотрудничестве с партнером компании «CEIEC». Вместе с тем в ходе переговоров состоялся обмен мнениями об опыте Китая в сфере внедрения цифровых технологий в налоговую систему.

Представители компаний «Huawei» и «CEIEC» продемонстрировали технологические решения на основе данной платформы для использования в проекте модернизации налоговой системы Узбекистана.

Преимуществом данной платформы является то, что она предоставляет возможность проконтролировать движение продукции до конечного потребителя и осуществление платежей в ходе данного процесса в разрезе каждого участника путем информатизации отрасли.

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"Программные продукты, произведенные "CEIEC" на основе технологий компании "Huawei", имеют огромное значение в период внедрения широкомасштабных реформ в налоговом администрировании нашей страны. Поэтому мы рады пригласить представителей "CEIEC" для изучения опыта внедрения "Golden Tax" и обсуждения вопросов применения положительных результатов на практику", – подчеркнул председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Бехзод Мусаев.