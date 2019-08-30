Узбекистан стал более привлекательным в глазах инвесторов

Средства, полученные от размещения суверенных облигаций направили на развитие Навоийского горно-металлургического комбината, а также в депозиты коммерческих банков страны

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. За прошедшие полгода с момента размещения на Лондонской фондовой бирже двух дебютных выпусков евробондов совокупным объемом 1 млрд. долларов США, цены на вторичном рынке менялись под воздействием различных факторов, но общий тренд показывает их рост.

Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель министра финансов Республики Узбекистан Одилбек Исаков.

При этом чиновник, пояснил, что евробонды, это финансовый инструмент для привлечения долгосрочных инвестиций. Стоимость этих ценных бумаг зависит от инвестпривлекательности государства, которое их выпускает.

"Наши облигации хорошо продаются благодаря мировому признанию экономических реформ Узбекистана," - подчеркнул Исаков.

Средства, полученные от размещения суверенных облигаций, рассказали на встрече, были направлены в Навоийский горно-металлургический комбинат, а также в депозиты коммерческих банков. Коммерческие банки, в свою очередь инвестируют эти средства в проекты развития реального сектора экономики.