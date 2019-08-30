20:21 30 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте

Узбекистан стал более привлекательным в глазах инвесторов

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
Получить короткую ссылку
26 0 0

Средства, полученные от размещения суверенных облигаций направили на развитие Навоийского горно-металлургического комбината, а также в депозиты коммерческих банков страны

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. За прошедшие полгода с момента размещения на Лондонской фондовой бирже двух дебютных выпусков евробондов совокупным объемом 1 млрд. долларов США, цены на вторичном рынке менялись под воздействием различных факторов, но общий тренд показывает их рост.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
Райффайзенбанк: Узбекистан может войти в топ-3 СНГ по выпуску евробондов

Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель министра финансов Республики Узбекистан Одилбек Исаков.

При этом чиновник, пояснил, что евробонды, это финансовый инструмент для привлечения долгосрочных инвестиций. Стоимость этих ценных бумаг зависит от инвестпривлекательности государства, которое их выпускает.

"Наши облигации хорошо продаются благодаря мировому признанию экономических реформ Узбекистана," - подчеркнул Исаков.

Средства, полученные от размещения суверенных облигаций, рассказали на встрече, были направлены в Навоийский горно-металлургический комбинат, а также в депозиты коммерческих банков. Коммерческие банки, в свою очередь инвестируют эти средства в проекты развития реального сектора экономики.

Теги:
Узбекистан, СМИ, фондовая биржа, Министерство финансов Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Летчик Стрижей рассказал о жизни на земле
Летчики "Стрижей" рассказали, как им удается совмещать семью с работой
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054