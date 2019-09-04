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Доллар дорожает, евро падает - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Российский рубль упал — за него дадут 140,61 сума.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 384,57 сума (+10,64), а один евро — 10 296,75 (-149,56).

Российский рубль упал — за него дадут 140,61 сума (-1,31).

Курс валют на 4 сентября 2019 года
ЦБ Узбекистана
Курс валют на 4 сентября 2019 года

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

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Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
деньги, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, курс валюты



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