Доллар дорожает, евро падает - курс валют в Узбекистане

Российский рубль упал — за него дадут 140,61 сума.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 384,57 сума (+10,64), а один евро — 10 296,75 (-149,56).

Российский рубль упал — за него дадут 140,61 сума (-1,31).

ЦБ Узбекистана Курс валют на 4 сентября 2019 года

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

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Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.