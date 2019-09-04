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Российская компания открывает маршрут Санкт-Петербург – Карши

© Пресс-служба компании "ИрАэро"
Экономика
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Авиакомпания "ИрАэро" будет выполнять полеты Санкт-Петербург – Карши – Санкт-Петербург два раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. "ИрАэро" открывает новый маршрут Санкт-Петербург – Карши – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

С 3 октября компания начнет выполнять полеты Санкт-Петербург – Карши – Санкт-Петербург два раза в неделю.

© AP Photo / Rajavi Omanee
Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы на Пхукет уже зимой
На данном маршруте будут курсировать самолёты "Суперджет-100". Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 000 рублей.

В компании рассказали, что продолжат расширять маршрутную сеть, в том числе на Узбекистан. Компания уже выполняет рейсы Иркутск – Фергана, а буквально через неделю в Фергану можно будет прилететь из Красноярска.

Рейс из Санкт-Петербурга станет первым по данному направлению из Европейской части России.

Теги:
авиаперелет, перелеты, самолет, Самолет, прямой рейс, новый рейс, рейс, маршрут, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Карши



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