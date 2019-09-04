Российская компания открывает маршрут Санкт-Петербург – Карши

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. "ИрАэро" открывает новый маршрут Санкт-Петербург – Карши – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба российской авиакомпании.
С 3 октября компания начнет выполнять полеты Санкт-Петербург – Карши – Санкт-Петербург два раза в неделю.
В компании рассказали, что продолжат расширять маршрутную сеть, в том числе на Узбекистан. Компания уже выполняет рейсы Иркутск – Фергана, а буквально через неделю в Фергану можно будет прилететь из Красноярска.
Рейс из Санкт-Петербурга станет первым по данному направлению из Европейской части России.