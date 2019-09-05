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Узбекистан выставил на аукцион долги в алкогольных компаниях

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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На данный момент государству принадлежат доли в более чем 140 компаниях, включая оптовые базы. Это либо контролирующий пакет (от 50%), либо государству принадлежат все 100% компании.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Узбекистан продолжает продавать доли в компаниях структуры "Узшаробсаноат", сообщает Агенство по управлению государственными активами.

На данный момент государству принадлежат доли в более чем 140 компаниях, включая оптовые базы. Это либо контролирующий пакет (от 50%), либо государству принадлежат все 100% компании.

Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района выставило на аукцион ресторанный комплекс Cinara’s, находящийся в Ташкентской области
© UzNews.uz
Известный ресторан Cinara's в Ташобласти выставлен на аукцион
Агентство по управлению государственными активами начало выставлять пакеты акций на продажу, используя систему онлайн-аукциона e-auktsion.uz.

Сейчас на торги выставлено свыше 60 лотов в разных регионах страны. Цены формируются в зависимости от компаний — в описании лотов приводится информация о наличии или отсутствии долгов, финансовых показателях.

Теги:
онлайн-аукцион, аукцион, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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