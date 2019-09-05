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Добыча урановых руд в руднике

Французская компания создала СП по добыче урана в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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СП в Навоийской области будет нацелено на поэтапное проведение геологоразведочных работ на перспективных площадях урана, разработку технико-экономического обоснования проекта с дальнейшим освоением выявленных месторождений и реализацию готовой продукции.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Французская компания Orano Mining S.A и Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана подписали соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче урана.

СП в Навоийской области будет нацелено на поэтапное проведение геологоразведочных работ на перспективных площадях урана, разработку технико-экономического обоснования проекта с дальнейшим освоением выявленных месторождений и реализацию готовой продукции.

Как сообщает Госкомгео, в ресурсную базу предприятия войдут три перспективные площади урана "песчаникового" типа - Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук в Навоийской области.

Шахтер в урановой шахте
AP Photo / Petr David Josek
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Доля французской компании составит 51% в виде денежных средств, технологического оборудования и техники; доля Госкомгео - 49% за счет затрат на геологическую и иную информацию на контрактных площадях.

Также в рамках инвестиционного проекта предусматривается привлечение прямых иностранных инвестиций на начальном этапе до 20 миллионов долларов, а при выявлении коммерческого месторождения - порядка 150 миллионов долларов. СП приступит к полевым работам на месторождениях в начале 2020 года.

Orano Mining S.A. — одна из "дочек" крупной международной французской промышленной компании Оrano S.A., лидера атомной промышленности страны.




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