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Потребители придумали новый способ хищения электроэнергии

Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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Обмануть новый "умный" счетчик оказалось не так сложно. Один из ресторанов общественного питания нашел довольно технологичный способ, чтобы не платить за потребленный ресурс.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Министерстве энергетики рассказали про новый способ хищения электроэнергии.

Проверяющие обнаружили специальный чип, установленный на одном из счетчиков. При его запуске прибор учета переставал считать потребляемую электроэнергию. Данным устройством можно было управлять специальным пультом. Подобной хитростью воспользовался пункт общественного питания, принадлежащий ООО "Original Food Invest", в городе Джизаке.

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У проверяющих возникли подозрения, так как заводская голографическая печать на счетчике повреждена.

После детальной экспертизы и был выявлен новый способ хищения электроэнергии. Замене повергся даже блок памяти счетчика, в который установили блок памяти другого. "Original Food Invest" отключили от электросети и выписали штраф в размере 302 миллионов сумов.

Замена старых электросчетчиков в жилых домах
© Sputnik / Виталий Аньков
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Недавно было принято постановление правительства об утверждении административных регламентов оказания государственных услуг по снятию, поверке и установке оборудования. Документ утверждает основные административные регламенты проверки приборов учета электроэнергии, природного газа, питьевой и горячей воды.

У юридических лиц счетчики будут проверять каждые 4 года, а у простых граждан - каждые 8 лет.

Теги:
электронная система, электроэнергия, оплата коммунальных платежей, платежная система, смарт-счетчики, счетчики, счетчик



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