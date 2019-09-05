Потребители придумали новый способ хищения электроэнергии

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Министерстве энергетики рассказали про новый способ хищения электроэнергии.
Проверяющие обнаружили специальный чип, установленный на одном из счетчиков. При его запуске прибор учета переставал считать потребляемую электроэнергию. Данным устройством можно было управлять специальным пультом. Подобной хитростью воспользовался пункт общественного питания, принадлежащий ООО "Original Food Invest", в городе Джизаке.
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У проверяющих возникли подозрения, так как заводская голографическая печать на счетчике повреждена.
После детальной экспертизы и был выявлен новый способ хищения электроэнергии. Замене повергся даже блок памяти счетчика, в который установили блок памяти другого. "Original Food Invest" отключили от электросети и выписали штраф в размере 302 миллионов сумов.
У юридических лиц счетчики будут проверять каждые 4 года, а у простых граждан - каждые 8 лет.