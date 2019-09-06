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Узбекская валюта - сум

Заработал доллары - получишь сумы: изменения в законодательстве

Sputnik
Экономика
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Индивидуальные предприниматели, не оформившие статус юридического лица и также фермерские хозяйства могут снимать наличные средства с банковских счетов только в национальной валюте.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Внесены изменения и дополнения в некоторые акты президента (№ ПП–5811, 05.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Теперь индивидуальные предприниматели, не оформившие статус юридического лица и фермерские хозяйства могут снимать наличные средства с банковских счетов только в национальной валюте.

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Однако в документе допускается снятие средств в иностранной валюте в случае обоснованного использования иностранной валюты за рубежом.

Также, субъектам предпринимательства при принятии их органами управления решений о списании кредиторской задолженности по внешнеторговым контрактам, образовавшейся до 5 сентября 2017 года, разрешено не начислять налоговые обязательства на списываемую сумму кредиторской задолженности.

Теги:
законодательство, Законопроект, валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты, валютчики, доллары, валюта



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