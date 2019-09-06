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Здание Национального Банка Узбекистана

Банки Узбекистана имеют ограниченный риск возникновения "кредитных пузырей"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Однако, эксперты отмечают недостаточно развитую систему регулирования, высокую степень участия государства в процессе принятия решений госбанками, а также искажение конкуренции в связи с доминированием банков с государственным участием.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Риск возникновения "кредитных пузырей" в банковской системе Узбекистана ограничен низким уровнем долга домохозяйств и высокой долей банков с участием государства, сообщает РИА Новости.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Standard & Poor's, тенденция развития экономических рисков Узбекистана оценивается как стабильная.

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Риск возникновения "кредитных пузырей" достаточно ограничен, благодаря низкому уровню долга домохозяйств и незначительной подверженностью рискам, связанным с секторами операций с недвижимостью и строительства.

Однако, эксперты отмечают недостаточно развитую систему регулирования, высокую степень участия государства в процессе принятия решений госбанками, а также искажение конкуренции в связи с доминированием банков с государственным участием.

Центральный банк Узбекистана
© uz.24
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Ожидается, что темпы роста кредитования в номинальном выражении будут постепенно снижаться в среднесрочной перспективе, но останутся высокими и будут составлять в среднем около 40-50% в ближайшие два года.

По оценке экспертов агентства, объем проблемных активов у банков Узбекистана составляет 2,5% (11,8% у банков Белоруссии и около 25% у Казахстана).

Такой низкий уровень отражает преобладание директивного кредитования крупных организаций, связанных с государством, высокие и устойчивые темпы экономического роста и строгую политику в отношении залогового обеспечения у большинства банков, отмечают в Standard & Poor's.

Теги:
банки, банки, Кредит, экономическая безопасность, рост экономики, Экономика



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