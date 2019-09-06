Лучше в долларах: Центробанк рассказал как граждане хранят свои деньги

За второй квартал 2019 года количество граждан, предпочитающих хранить деньги во вкладах коммерческих банков, выросло.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана на своем сайте опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях населения и предприятий РУз.

За второй квартал 2019-го количество граждан, предпочитающих хранить деньги во вкладах коммерческих банков, выросло. Такой вывод был сделан на основании опроса, проводившегося с апреля по июнь текущего года.

В рамках исследования ежемесячно опрашивалось около 900 человек, представляющих разные социальные группы.

Доля тех людей, которые предпочитают хранить деньги в долларах, выросла с апреля по июнь с 12% до 16%.

Количество хранящих сбережения в национальной валюте снизилось с 32% до 29%. Еще 26% опрошенных заявили, что лучше хранить деньги в долларах у себя дома.

ЦБ объясняет это тем, что "тренд обменного курса национальной валюты ярко отличался от прошлогоднего тренда, что в свою очередь повлияло на структуру сберегательных предпочтений населения".