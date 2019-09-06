15:34 06 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Доллары

Лучше в долларах: Центробанк рассказал как граждане хранят свои деньги

© REUTERS / Dado Ruvic
Экономика
Получить короткую ссылку
6 0 0

За второй квартал 2019 года количество граждан, предпочитающих хранить деньги во вкладах коммерческих банков, выросло.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана на своем сайте опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях населения и предприятий РУз.

Глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов
Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Центробанк: мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно

За второй квартал 2019-го количество граждан, предпочитающих хранить деньги во вкладах коммерческих банков, выросло. Такой вывод был сделан на основании опроса, проводившегося с апреля по июнь текущего года.

В рамках исследования ежемесячно опрашивалось около 900 человек, представляющих разные социальные группы.

Доля тех людей, которые предпочитают хранить деньги в долларах, выросла с апреля по июнь с 12% до 16%.

Доллар
Nguyen Huy Kham
Центробанк рассказал, сколько валюты хранят узбекистанцы

Количество хранящих сбережения в национальной валюте снизилось с 32% до 29%. Еще 26% опрошенных заявили, что лучше хранить деньги в долларах у себя дома.

ЦБ объясняет это тем, что "тренд обменного курса национальной валюты ярко отличался от прошлогоднего тренда, что в свою очередь повлияло на структуру сберегательных предпочтений населения".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
Парк Навруз в Ташкенте, павильон Самарканда
ВДНХ по-ташкентски, или Весь Узбекистан в одном парке — видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054