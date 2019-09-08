Загрязнение воздуха в Узбекистане возьмут под контроль

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Принято постановление Правительства о совершенствовании системы государственного мониторинга окружающей природной среды (№ 737, 05.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Также до 1 января 2021 года будет проведена аккредитация всех ведомственных аналитических лабораторий республиканского и областного уровня и будет дан старт новой геоинформационной базы данных системы мониторинга окружающей среды.
А с 1 декабря 2021 года мониторинг загрязнения атмосферного воздуха будет автоматизирован.