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Загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в Узбекистане возьмут под контроль

РИА Новости
Экономика
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В обязательном порядке будут установлены автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения воздуха, а саму систему мониторинга автоматизируют.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Принято постановление Правительства о совершенствовании системы государственного мониторинга окружающей природной среды (№ 737, 05.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Загрязнение воздуха
© Sputnik/ Дмитрий Грабусов
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Согласно постановлению, с 1 января 2021 года на территории вновь вводимых хозяйствующих субъектов с высоким риском воздействия на окружающую природную среду в обязательном порядке будут установлены автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения воздуха.

Также до 1 января 2021 года будет проведена аккредитация всех ведомственных аналитических лабораторий республиканского и областного уровня и будет дан старт новой геоинформационной базы данных системы мониторинга окружающей среды.

А с 1 декабря 2021 года мониторинг загрязнения атмосферного воздуха будет автоматизирован.




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