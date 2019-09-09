Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 142,96 сума.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 395,63 сума (+11,06), а один евро — 10 360,56 (+63,81).

Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 142,96 сума (+2,35).

© Центральный банк Узбекистана Доллар и евро устремились вверх - курс валют в Узбекистане

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.