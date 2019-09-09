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Доллар и евро устремились вверх - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 142,96 сума.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 395,63 сума (+11,06), а один евро — 10 360,56 (+63,81).

Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 142,96 сума (+2,35).

© Центральный банк Узбекистана
Доллар и евро устремились вверх - курс валют в Узбекистане

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Нефидов Павел, генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ
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Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
евро, доллары, валютные операции, валютная реформа, обмен валюты, сбыт валюты, валютчики, валюта, курс валюты



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