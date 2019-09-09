В Таджикистане запустили второй агрегат Рогунской ГЭС

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии запуска второго агрегата Рогунской ГЭС, сообщает Sputnik Таджикистан.
Напомним, официальный пуск первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции состоялся 16 ноября 2018 года.
Два агрегата Рогунской ГЭС в соответствии с утвержденным проектом установлены временно и будут вырабатывать электроэнергию до 2021 года, после чего их заменят.
По данным Министерства финансов страны, на строительство Рогунской гидроэлектростанции в текущем году из госбюджета выделено 2,1 миллиарда сомони (222,6 миллиона долларов).
Мощность первой очереди с планируемым пуском в ноябре 2018-го должна составить 240 МВт при среднегодовой выработке 1,6 миллиарда кВт/ч.
Ввод в эксплуатацию всех шести гидроагрегатов запланирован на декабрь 2024-го, набор проектной отметки НПУ водохранилища — 2032 год.