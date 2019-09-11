Узбекские компании смогут продавать акции в Казахстане

Встреча проведена в рамках меморандума о сотрудничестве между Республиканской фондовой биржей "Тошкент" и Казахстанской фондовой биржей, который был подписан в сентябре 2018 года.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Узбекские компании смогут продавать свои акции на площадке Казахстанской фондовой биржи, таким образом, получая возможность финансирования от казахстанских инвесторов. Об этом рассказали в формате бизнес-завтрака "KASE day in Tashkent".

Встреча проведена в рамках меморандума о сотрудничестве между Республиканской фондовой биржей "Тошкент" и Казахстанской фондовой биржей, который был подписан в сентябре 2018 года.

Участники дискуссии ознакомились с текущей ситуацией и перспективами развития казахстанского и узбекистанского биржевых рынков, финансовыми инструментами и услугами KASE, условиями привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке для узбекских компаний и инвестиционным потенциалом.

Для узбекских компаний KASE готов предоставить следующие услуги:

– листинг, который включает в себя допуск ценных бумаг к публичному обращению и создание условий для раскрытия информации;

– предоставление рыночных данных об итогах торгов, котировки в реальном времени;

– участие в торгах ценных бумаг, иностранных валют и др.