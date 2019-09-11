Узбекистан будет сотрудничать с Казначейством России

На встрече рассмотрели возможность приглашения в Узбекистан российских специалистов по вопросам казначейского сопровождения и осуществления госзакупок.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Делегация Министерства финансов Республики Узбекистан провела встречи в Федеральном казначействе Российской Федерации в рамках участия в IV Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба финансового ведомства.

Также подписан план сотрудничества на 2019-2020 годы.

"Документ включает в себя дальнейшее взаимное изучение опыта как Республики Узбекистан, так и Российской Федерации, по различным направлениям путем организации визитов, межведомственного обмена информацией по законодательству и ИТ-системам, иных совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

На встрече рассмотрели возможность приглашения в Узбекистан российских специалистов по вопросам казначейского сопровождения и осуществления госзакупок.

По словам замминистра Шахруха Шарахметова, Узбекистан постоянно наблюдает за проводимыми Казначейством России реформами в бюджетной сфере и намерен укреплять дальнейшее взаимодействие.