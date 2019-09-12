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В Узбекистане появится "средний бизнес"

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров и соответствующим министерствам ввести новую категорию.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Президент Узбекистана поручил министерствам пересмотреть существующие категории бизнеса, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Мирзиёев отметил, что во многих странах бизнес делится на 3 категории:

  • малый;
  • средний;
  • крупный.

Однако в Узбекистане целиком отсутствует понятие среднего бизнеса, которое сегодня играет особую роль в развитии экономики.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Президент поручил пересмотреть критерии малого и крупного бизнеса, а также в трехмесячный срок разработать конкретные предложения по государственной поддержке с отдельными для каждой категории механизмами.

На том же совещании подвергнут критике тот факт, что по городу Ташкенту, Сурхандарьинской и Наманганской областям имеются многомиллиардные не взысканные налоги, а руководители ряда районов и городов бездействуют и продолжают выполнять прогнозные показатели за счет крупных налогоплательщиков.

Теги:
предприятия, предприниматели, предприниматель, Экономика, Бизнесмен, бизнес



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