В Узбекистане появится "средний бизнес"

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Президент Узбекистана поручил министерствам пересмотреть существующие категории бизнеса, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Мирзиёев отметил, что во многих странах бизнес делится на 3 категории:

малый;

средний;

крупный.

Однако в Узбекистане целиком отсутствует понятие среднего бизнеса, которое сегодня играет особую роль в развитии экономики.

Президент поручил пересмотреть критерии малого и крупного бизнеса, а также в трехмесячный срок разработать конкретные предложения по государственной поддержке с отдельными для каждой категории механизмами.

На том же совещании подвергнут критике тот факт, что по городу Ташкенту, Сурхандарьинской и Наманганской областям имеются многомиллиардные не взысканные налоги, а руководители ряда районов и городов бездействуют и продолжают выполнять прогнозные показатели за счет крупных налогоплательщиков.